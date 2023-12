Cinquanta sfumature di grigio | Jamie Dornan racconta la spaventosa esperienza con una stalker

Leggi su movieplayer

(Di domenica 31 dicembre 2023) La star didihato l'inquietante avuta con una. La star del franchise didihato di aver avuto un'inquietante con una fan del film che si è presentata alla porta di casa sua. "Ho vissuto una situazione di stalking prima del Covid. È stato dannatamente spaventoso. Qualcuno si è presentato a casa mia mentre c'erano i miei figli. È proprio per evitare questo genere di cose che cerco sempre di mettere un blocco tra la mia vita privata e l'esterno, per preservare la mia famiglia", ha detto l'attore a The ...