Cinema | i film italiani che vedremo nel 2024 | su 52 solo 14 diretti da donne

Il cacciatore : il film cult torna al cinema in 4k Il celebre film cult del 1978, Il cacciatore, sta per tornare al cinema in onore del suo 45° anniversario. Scopriamo i dettagli In questo periodo ... ()

10 nuovi film italiani che non vediamo l'ora di scoprire al cinema Il successo al box office del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi ci proietta nel 2024 con buoni auspici per il nostro cinema. Ecco allora i ... (gqitalia)

Film al cinema - perché ci fa bene vederli senza intervallo A metà di pellicole come Killers of the Flower Moon è davvero indispensabile alzarsi e dare un’occhiata allo smartphone? (wired)