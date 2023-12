Cina | Xi | ' sviluppo guidato da innovazione è pieno di energia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pechino, 31 dic. (Adnkronos/Xinhua) - "Grazie ad anni di impegno, locinesedall'di". Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio per il nuovo anno. "Ovunque in, nuove vette vengono scalate con tenace determinazione e nuove creazioni e innovazioni stanno emergendo ogni giorno", ha osservato Xi, citando come esempi il grande aereo di linea passeggeri C919, la grande nave da crociera costruita in, le astronavi Shenzhou e il sommergibile Fendouzhe per acque profonde. Nel frattempo, i prodotti progettati e realizzati in, soprattutto marchi di tendenza, sono molto apprezzati dai consumatori, ha affermato Xi. "Gli ultimi modelli di telefoni cellulari di fabbricazione cinese ...