Cina | Xi promette | “Paese sarà riunificato con Taiwan”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto 9.42: Al via la prima di due batterie dei 1500 stile libero. Nella ... (oasport)

La Cina non ha preso bene la vendita l'ultima vendita di armi Usa a Taiwan . Sull'isola arriverà un supporto per sistemi di informazione tattici del ... (europa.today)

... che lapensa di organizzare entro il 2030. Prima di allora però, continuerà il programma Chang'e, e la missione numero 6, con un lancio previsto per maggio 2024,di essere ...Sono inoltre presenti eventi importanti come il festival di Harbin ine i Campionati mondiali ... Snow sculpture and ice carving di Jim Haskins è un titolo intrigante cheuno sguardo sullo ...Pechino, 31 dic. (Adnkronos/Xinhua) - Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso sostegno continuo a Hong Kong e a Macao per garantire la loro prosperità e stabilità a lungo termine. Nel suo messaggi ...Di Redazione Esteri Il discorso di fine anno del presidente cinese. Tra due settimane l’isola eleggerà il suo nuovo presidente. Il messaggio a Putin e ai giovani (che faticano sempre… Leggi ...