Cina | Xi promette | “Paese sarà riunificato con Taiwan”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pubblicato il 31 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Lasicuramente riunificata a. E' quanto ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio per il Capodanno 2024, aggiungendo che "tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto dovrebbero essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese". Laaumenterà le riforme e l'apertura a tutti i livelli e rafforzerà ulteriormente la fiducia delle persone nello sviluppo. Ilpromuoverà inoltre – ha aggiunto Xi – un vivace sviluppo dell'economia e raddoppierà gli sforzi per promuovere l’istruzione, far avanzare la scienza e la tecnologia e coltivare i talenti. Il presidente cinese ha promesso sostegno continuo anche a Hong Kong e a Macao per garantire la loro prosperità e ...