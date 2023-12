Cina | Xi | ' maggiori riforme e apertura a tutti i livelli'

In politica estera sono più "falchi" e vorrebbero un ulteriore avvicinamento allae alla ... Alcuni conservatori tradizionali hanno sostenuto l'accordo nucleare del 2015 con le seipotenze ...Per l'Italia le sorprese in gran parte coincidono con quelle delleeconomie dell'Ocse. ... In breve, l'anno si chiude in Europa come negli Usa e incon due nodi principali, il consistente ...Pechino, 31 dic. (Adnkronos/Xinhua) - "Grazie ad anni di impegno, lo sviluppo cinese guidato dall'innovazione è pieno di energia". Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio per ...La Cina "sarà sicuramente riunificata": lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, rivolgendosi alla nazione nel suo di scorso di fine anno. "Tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto ...