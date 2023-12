Cina | Xi | ' abbracciamo il mondo perseguendo lo sviluppo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pechino, 31 dic. (Adnkronos/Xinhua) - Puril suo, laha anche abbracciato ile ha adempiuto alle proprie responsabilità come grande Paese. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio per il Capodanno 2024. Xi ha sottolineato che la pace e lorimangono la tendenza di fondo, non importa come il panorama globale può evolversi e solo la cooperazione per il reciproco vantaggio può dare risultati. Nel 2023, laha tenuto il vertice-Asia centrale e il terzo forum sulla via della seta per la cooperazione internazionale e ha ospitato leader di tutto ilin numerosi eventi diplomatici, ha osservato Xi. "Ho anche visitato numerosi paesi, partecipato a conferenze internazionali e ...