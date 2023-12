Cina | settore non manifatturiero mantiene espansione a dicembre

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pechino, 31 dic – (Xinhua) – L’attivita’ non manifatturiera dellae’ cresciuta a, con l’indice dei responsabili degli acquisti per ilche ha raggiunto un valore pari a 50,4, come riferito oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Una lettura superiore a 50 indica, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice deldei servizi si e’ attestato a 49,3 a, invariato rispetto al mese precedente. Le attivita’ commerciali in settori come quello postale, delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari sono cresciute costantemente a, con i loro rispettivi sottoindici che hanno superato il valore di 55, come mostrato dai dati dell’NBS. A, le imprese sono ...

