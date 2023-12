Cina | PMI settore manifatturiero in calo a dicembre

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pechino, 31 dic – (Xinhua) – L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per ildellasi e’ attestato 49 a, in ribasso rispetto ai 49,4 del mese precedente, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice per le grandi imprese si e’ attestato a 50 a, con una diminuzione di 0,5 rispetto al mese precedente. Nel frattempo, il sottoindice per la produzione si e’ attestato a 50,2, una diminuzione di 0,5 rispetto al mese precedente. Le aziende manifatturiere hanno mantenuto un ottimismo costante per l’espansione del mercato, con il sottoindice per la produzione e le previsioni aziendali che si e’ attestato a 55,9, in ...