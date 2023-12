Ciclismo sotto choc | arrestato per omicidio | Così Rohan Dennis ha ucciso sua moglie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Mondo del: il campione australianoè statoe accusato della morte della. Secondo la polizia australiana,avrebbe investito volontariamente la donna con il suo van. Ladiera la ex ciclista olimpica e professionista Melissa Hoskins. L'incidente sarebbe avvenuto a pochi metri dalla casa di famiglia ad Adelaide, nel lussuoso sobborgo di Medindie. La coppia aveva due bambini piccoli. I principali media australiani, a partire dal The Adelaide Advertiser, riferiscono che la 32enne Hoskins è stata soccorsa con gravi ferite e portata d'urgenza al Royal Adelaide Hospital ma è morta a causa delle ferite riportate. Gli investigatori e gli agenti della ...

