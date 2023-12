Ciclismo | shock in Australia | Rohan Dennis avrebbe ucciso la moglie L’arresto | poi il rilascio su cauzione

(Di domenica 31 dicembre 2023) Notiziadal mondo del. È deceduta Melissa Hoskins, 32ennena ex ciclista plurimedagliata a livello iridato sia su strada che su pista. Ad essere accusato della morte dell’atleta è il marito, un altro ciclista, ben più noto:. Ritiratosi proprio in questa stagione, l’ex Jumbo-Visma è stato due volte campione del mondo a cronometro e ha vinto tappe al Giro, al Tour e alla Vuelta. Il tutto è accaduto a Medindie, al nord di Adelaide: la donna è stata investita da un’auto e ha riportato gravi ferite. Il trasporto in ospedale è stato vano: le condizioni erano critiche ed è morta poche ore dopo. Successivamente è arrivata l’indagine e la pronta accusa: sarebbe stato proprioa travolgere lae madre di due figli, con il suo van ...

