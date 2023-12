Ciclismo | il due volte campione del mondo nella cronometro Rohan Dennis arrestato per aver ucciso la moglie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il ciclista australiano, una tappa vinta al Giro d’Italia, una al Tour de France, due alla Vuelta, due titoli mondialiindividuale e duea squadre e un bronzo olimpico a, è statocon l’accusa dila, Melissa Hoskings, investendola in macchina. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un atto volontario. L’incidente è stato a Medindie, quartiere di Adelaide, in cui la coppia viveva con i due figli. SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:47 E scappa via Matej Mohoric , che evidentemente prima si era nascosto perdendo qualche metro nella ... (oasport)

- Voglia di stupire ma anche di imparare nella nuova categoria under 23. Sì, perché Edoardo ... Sarannosettimane, fino al 12 febbraio, di duro lavoro e di preparazione durante le quali ...... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita acommentatori. I contenuti sono dettati ...Su pista si è invece aggiudicato un argento olimpico e due titoli mondiali nell’inseguimento a squadre, e nel 2015 ha detenuto per 83 giorni il record dell’ora. Anche Melissa Hoskings è stata una ...Notizia shock dal mondo del ciclismo. È deceduta Melissa Hoskins, 32enne australiana ex ciclista plurimedagliata a livello iridato sia su strada che su pista. Ad essere accusato della morte dell'atlet ...