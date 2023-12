Ciclismo | Alejandro Valverde è caduto a Murcia e si è fratturato la clavicola

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’ex ciclista professionistaha avuto un incidente lo scorso fine settimana in allenamento a, preparandosi per le gare su terra con il Team Movistar. Lo spagnolo si èla, cosa che lo costringerebbe a sottoporsi a un intervento chirurgico, secondo diversi media., secondo le indiscrezioni, verrà operato la settimana successiva la prima del 2024, all’Ospedale di Mesa del Castillo. A 42 anni e in pensione professionalmente dalla fine del 2022, “Bala” era ancora attivo con la squadra di gravel e mountain bike Movistar. Dopo l’incidente dovrà prendersi una pausa ed essere ricoverato all’ospedale di La Vega, secondo il quotidiano “La Verdad“. SportFace.