Ci sono piccoli paesi con più senso di comunità di un partito politico

(Di domenica 31 dicembre 2023) È oggi l'ultimo dell'anno, ma sarà domani il primo Capodanno da uomo libero per il pastore sardo Beniamino Zunccheddu. 33 anni in carcere da innocente. Accusato di quella che in Sardegna si ricorda come la «strage di Sinnai», da sempre dichiaratosi estraneo ai fatti. Il 2023 sarà l'anno che non dimenticherà mai più. E anche il 1991: era l'8 gennaio quando il suo calvario giudiziario ebbe inizio. Nella storia di Zunccheddu c'è una tassello che accende un filo luminoso in un buio fatto di solitudine e dolore. È Burcei, suo paese d'origine, che per anni haportato avanti continue manifestazioni di protesta per chiedere la sua libertà. Perché la consapevolezza del «Potrebbe succedere a chiunque, ma finchè non ci tocca poco ci crediamo», ci è chiara solo quando si materializza davanti ai nostri occhi. Quando tocca un nostro familiare, un amico stretto, un conoscente fidato. È un paradigma ...