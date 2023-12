Chiedilo a Zona Wrestling #696

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 31 dicembre 2023) Buona domenica a tutti amici die benvenuti, oggi si, all’ultimissima edizione deldel 2023: la numero 696. Nell’augurarvi un buon anno a tutti, e che questo 2024 sia migliore dell’anno appena passato, vi ringrazio per il supporto, che come sempre, ci ha aiutato ad andare avanti anche nei momenti difficili. Grazie di cuore e buona lettura a tutti da parte di tutta la redazione di. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che ...