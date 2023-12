Chiara Ferragni | ritardi con gli ordini fatti sul sito La società dell' influencer si giustifica | «Colpa del black friday»

Sembrano non finire i guai per Chiara Ferragni . Dopo lo scandalo del pandoro , il caso delle uova di Pasqua e l'emorragia di follower, ora arriva ... (247.libero)

Non ci sono dubbi che il 2023 sia finito nel peggiore dei modi per Chiara Ferragni , la quale si è ritrovata una maxi multa e soprattutto le aspre ... (anticipazionitv)

Articoli più letti Roberto Bolle e l'assurda decisione della Rai di cancellare Danza con me di Mario Mancae il suo team personale: è crisi di Alessia Arcolaci Alberto Angela: "...Lupin III - Il castello di Cagliostro (1979) Articoli più letti Roberto Bolle e l'assurda decisione della Rai di cancellare Danza con me di Mario Mancae il suo team personale: è ...Non ho mai particolarmente amato Chiara Ferragni e l’ho scritto più volte anche su questo sito: non ho mai trovato educativo per i ragazzini e ragazzine che la seguono l’aver sempre mostrato non il su ...Gli Apple Jack Music fanno un genere dance elettronica e funky. Vantano diverse collaborazioni, anche importanti, e main stream. Gli Apple Jack hanno firmato, tra gli altri, alcuni brani del film ...