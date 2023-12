Chi affronterà Camila Giorgi al 2° turno a Brisbane | scoglio duro | ma precedenti in parità

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Inizia bene la stagione per. Pur soffrendo l’azzurra è riuscita a superare il primonel torneo che apre la nuova annata, il WTA di: in Australia la tennista tricolore ha battuto la statunitense Peyton Stearns (n.49 WTA) con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 in 2 ore e 41 minuti di partita conquistando l’accesso al secondo. Subito una sfida ostica per la marchigiana nella prossima partita: se la vedrà infatti con la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice del Roland Garros nel 2017. Idicono però due a due nelle quattro sfide che ci sono state tra l’azzurra e l’atleta baltica. Addirittura tre le sfide su erba: Ostapenko ha superatonel 2017 a Wimbledon e nel 2022 a Eastburne, con la rivincita proprio ad Eastburn di ...