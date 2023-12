Che cosa succede al tuo microbioma e con quali conseguenze quando mangi «cibo spazzatura»

(Di domenica 31 dicembre 2023): tutti ne parlano, ma pochi sanno benesia. Eppure è un essere pe(n)sante all’interno del nostro intestino – non a caso è detto «secondo cervello» – che ha il potere di influenzare la nostra salute. Ecco perché è importante nutrirsi in modo semplice e con cura

Come reagireste se il vostro fidanzato si fermasse in un McDonald’s per mangiare tre doppi cheeseburger e patatine fritte prima di venire a pranzo a ... (ilfattoquotidiano)

... come si sia definita in questi quasi ottanta anni di vita democratica, sia dal punto di vista giuridicostorico. Nei primi cinquant'anni di vita era chiarofosse: una Repubblica ...Il frigo di casa era desolatamente vuoto ed era assolutamente necessarioqualcuno della famiglia passasse a fare rifornimento. E così, anche piuttosto annoiato dalla, si era fermato allo ...Nardini: "Progettualità e per il coinvolgimento di tutti i cittadini". Ameli: "Che fallimento su macrotematiche come salute e sanità".La morte di Matteo Messina Denaro, il capo di cosa nostra, arrestato il 16 gennaio 2023, è la notizia che chiude ...