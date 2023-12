Catturato in Spagna Nicola Rullo | braccio destro del boss Contini

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pubblicato il 31 Dicembre, 2023 (Adnkronos) –in, latitante del clan: i carabinieri del comando provinciale di Napoli lo hanno stanato in un resort ad Alicante. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sotto il coordinamento della DDA di Napoli, hanno arrestato il 53enne, sfuggito all’ordine di carcerazione a settembre di quest’anno. L’uomo era elemento di spicco del Clan, ritenutodel ras Edoardo, attualmente detenuto. È stato individuato e fermato in, sulla base delle informazioni acquisite e dell’attività investigativa ...

Nicola Rullo si nascondeva in un resort, era in fuga da tre mesiin, Nicola Rullo, latitante del clan Contini : i carabinieri del comando provinciale di Napoli lo hanno stanato in un resort ad Alicante. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del ...Grazie allo scambio informativo con la polizia spagnola, i Carabinieri e l'Udyco lo hanno infine scovato presso un noto resort ad Alicante dove il 53enne si era rifugiato da almeno 20 giorni per ...Chiusura d'anno col botto per i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che ad Alicante, in Spagna, mettono fine ...