Catia Acquesta presenta “Perdona | rinasci | ama” al Mef Ora il suo libro è nella Biblioteca Storica

Leggi su lopinionista

(Di domenica 31 dicembre 2023) ROMA – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha scelto la giornalista e scrittriceperre il suo ultimodal titolo “, ama. Anche tu puoi essere felice”. Un evento molto intenso e importante che ha visto anche l’inaugurazione della prima panchina rossa del Ministero in via XX settembre a Roma e la consegna ufficiale dell’opera di, protocollata all’interno delladel Mef. La sala era gremita e l’evento è stato realizzato in collegamento con le varie sedi del Mef in tutta Italia. Ricordiamo che ad oggi il Mef conta più di 9mila dipendenti. Un evento di grande sensibilizzazione verso un tema così importante trattato dalla scrittrice attraverso le sue opere. ...