Cassa automatica presa a picconate | furto al Q8 di via Moroni - Le foto

... risorse a disposizione nel bilancio dellaper i servizi energetici e ambientali, CSEA, con ... L'agevolazione verrà riconosciuta in viain bolletta, con una riduzione dell'importo . In ...In caso di visite mediche o prelievi se non si riesce a pagare il ticket alla, si può usare in alternativa la app PagoPA ma con una commissione che può arrivare (in base all'operatore) fino a 1,50 euro. ' Un costo eccessivo ' segnala Loretta con una mail ...L’atto vandalico, probabilmente messo a segno con un piccone, è avvenuto intorno alle 3,20 del mattino. A scoprire il grave danneggiamento e il furto del denaro contenuto all’interno della casa il ...Colpito il negozio di bici Coppini in via Franchi e una pizzeria di viale Galilei. I ladri anche in un ristorante di via Valentini. Al vaglio le telecamere ...