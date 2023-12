Carlo Buccirosso | video intervista Il vedovo allegro | «Bello lavorare a Capodanno | basta che poi ci fanno mangiare!»

(Di domenica 31 dicembre 2023) La nostra, autore e protagonista de Il, che ci ha parlato del suo spettacolo in scena alla Sala Umberto di Roma e anche dell’essere sul palco aVi presentiamo la nostra, autore e protagonista de Il, che ci ha parlato di questo suo nuovo spettacolo e anche del suo rapporto con l’essere in scena a. Ilcast Scritto, diretto e interpretato dacon Gino Monteleone, Massimo Andrei, Elvira Zingone, Donatella De Felice, Stefania De Francesco e ...

Poi, il 2 febbraio, il nuovo gradito ritorno di, uno dei volti più amati e apprezzati dello spettacolo italiano, che porterà al Gentile la sua nuova divertente commedia "Il vedovo ...Roma, 26 dic. " In scena da questa sera, 26 dicembre, al 21 gennaio alla Sala Umberto di Roma, 'Il vedovo allegro', scritto e diretto da, con Gino Monteleone, Massimo Andrei, Elvira Zingone, Davide Marotta, Donatella De Felice, Stefania De Francesco e Matteo Tugnoli. Tre anni dopo la fine della pandemia, Cosimo ...Nell'ultimo giorno dell'anno duemila agenti sorvegliano strade e piazze. Task force dell’Ama per garantire il decoro. Metro in funzione fino alle 2.30. Vietati dal sindaco Gualtieri i fuochi d’artific ...Chi vorrà fare il veglione di San Silvestro in piazza, punta tutto sul grande evento organizzato da Roma Capitale al Circo Massimo. Lì, a ritmo di musica, si dirà addio al 2023 ...