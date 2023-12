Caressa svela | “Mazzarri cambierà tutto | c’entra Kvara”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 31 dicembre 2023)si dice sicuro in merito ad un cambio inerente al Napoli nel 2024. Il focus sutskhelia attrae le opinioni dei tifosi. Oltre al calciomercato, ad aver caratterizzato le ultime settimane in casa Napoli vi sono senz’altro stati i risultati fin troppo negativi, che hanno contribuito allo sprofondare in classifica degli azzurri. In particolare, tanto si è dunque vociferato in merito ad un possibile cambio modulo per, in modo da risollevare anche qualche calciatore partenopeo apparso stanco e senza idee. Le dichiarazioni in merito da parte dinon fanno quindi altro che confermare tale ipotesi.sul Napoli, le parole sul cambio modulo e sutskhelia Sia il pre che il post-match di Napoli-Monza è stato caratterizzato da un ...