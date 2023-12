Caprile | una parata più bella dell' altra a Cagliari

Se l'Empoli è riuscito a passare indenne attraverso gli attacchi del Cagliari il merito è di Elia, classe 2001, portiere di proprietà del Napoli in prestito al club toscano. Ecco le sue parate più ...Prima il Var annullapunizione magica di Viola per via di un tocco di Pavoletti su(considerata carica portiere) poi lo stesso Viola si fa ipnotizzare dagli 11 metri dal portiere ...La 18esima giornata del girone di andata, ultima del 2023, è andata in archivio con soli 14 gol, davvero pochino dopo le scorpacciate delle ultime giornate. Solamente tre le reti ...L'ultima giornata della Serie A del 2023 ha offerto una serie di storie interessanti: dalla rinascita di Lazio e Udinese, ad un Vlahovic ritrovato, dall'Inter a corto d'ossigeno ad un Milan miracolato ...