Capodanno Roma | la grande corsa per il concerto al Circo Massimo – Video

CRONACA DI Roma – (Agenzia Nova) – Proseguono i controlli dei Carabinieri in queste ore che precedono la fine dell’anno a Roma e Provincia, volti al ... (romadailynews)

CRONACA DI Roma – Circa 10mila articoli tra botti di Capodanno e fuochi di artificio sono stati sequestrato ieri in via Amico Aspertini, zona Tor ... (romadailynews)

Il servizio Roma-Lido conferma in queste ore le scelte per la notte di Capodanno : nonostante il Concerto, fino alle 2 navette bus ... (ilcorrieredellacitta)

Oipa lancia un nuovo appello per vietare i Botti di Capodanno nel centro Storico di Roma : a rischio gli animali della zona. Un’insolita polemica si ... (ilcorrieredellacitta)

Oipa lancia un nuovo appello per vietare i Botti di Capodanno nel centro Storico di Roma : a rischio gli animali della zona. Un’insolita polemica si ... (ilcorrieredellacitta)

Da Francesca Michielin a Lazza, passando per Blanco, il Capodanno di Roma sarà all'insegna della musica. Con un grande concerto organizzato da RDS al ... (ilmessaggero)

... nell'arcipelago di Kiribati, in Oceania, il primo paese al mondo a festeggiare il. Alle ...Singapore prima di passare all'India (4 ore) e alla Russia (a Mosca si festeggia 2 ore prima di)...Nel giorno di cenoni e grandi eventi, incluso il concerto dia Circo Massimo, la linea B della metropolitana va in tilt. Con tre fermate che, a causa di un problema elettrico, sono state chiuse. Sono quelle tra il capolinea di Laurentina ed Eur ...La metro B di Roma è parzialmente interrotta per un calo alla tensione alla linea elettrica. E' successo verso le 15.30 quando i treni si… Leggi ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Anche questa sera abbiamo avuto la conferma dell’importanza del ruolo che la nostra Costituzione assegna al Presidente della Repubblica". Lo afferma il capogruppo del Pd a ...