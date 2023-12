Capodanno in tv | Amadeus su Rai 1 e Panicucci su Canale 5 | cantanti | scaletta e ospiti delle due serate

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il menu è a tema Sanremo. Lo ha preparato chef, «l'uomo azienda», così come si definisce, sempre pronto a rimboccarsi le maniche quando Mamma Rai chiama....

Sarà un antipasto gustoso di Sanremo 74 la prossima edizione di “L’Anno che Verrà” , il tradizionale appuntamento per salutare il 2023 ed entrare a ... (ildenaro)

Cresce l'attesa a Crotone per " L'anno che verrà ", lo spettacolo che andrà in onda su Rai 1 e che saluterà la fine del 2023. A condurre lo show sarà ... (247.libero)

Sarà un antipasto gustoso di Sanremo 74 la nuova edizione di “ L’ANNO che VERRÀ ”, il tradizionale appuntamento di Rai1 condotto da AMADEUS per ... (bubinoblog)

Sono stati comunicati gli ospiti del Capodanno di Rai1 a Crotone con Amadeus . L’ultimo giorno dell’anno, sia per Rai che per Mediaset, si festeggia ... (optimagazine)

leggi anche Fuochi d'artificio vietati a, dove e cosa si rischia Gli ospiti e i cantanti delsu Rai 1aveva annunciato due importanti obbiettivi per la serata di...Sarà peril nonoRai da conduttore . "Un bel traguardo - ha detto - e sono felice di essere qui anche perché non conoscevo Crotone, ma conoscevo Pitagora che, da bambino, mi ha ...L'artista romana si esibirà a Piazza dei Bruzi a Cosenza, l'ex leader degli 883 a Corigliano Rossano. A Cassano arrivano i Boomdabash ...Crotone brinderà al nuovo anno in diretta su Rai1 e su RaiPlay ospitando a piazza Pitagora la grande festa de L'anno che verrà con Amadeus. Piazza De Ferrari a Genova farà di nuovo da scenario al Capo ...