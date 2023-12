Capodanno in musica con Federica Panicucci su Canale 5 | Scaletta | cantanti e ospiti della serata

Questa sera gran finale in Piazza DE Ferrari con il 'in' in diretta su Canale 5. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cultura e ...Festa diin piazza, questa sera, a Guardiagrele, dove per il veglione di San Silvestro l'... si potrà dare il benvenuto al 2024 fra, animazione, spettacoli e un'area drink. Un evento ...Il Capodanno organizzato dall’amministrazione comunale prende il via alle 22 in piazza Colombo. Portofino celebra con effetti speciali e musica del dj Hypnoisia in Piazzetta, insieme a navette ...Con Emma torna la musica dal vivo in Piazza del Campo in occasione della notte di San Silvestro. Protagonista femminile del Capodanno senese 2023, Emma Marrone, tra le voci più amate del panorama ...