Capodanno in Musica con Federica Panicucci | rivelazione sulla figlia

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sarà una grande festa e lunghissima.insu Canale 5 stasera partirà subito dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e andrà avanti fino all'una e mezza di notte circa. Una diretta molto lunga, ma soprattutto molto divertente "e il tempo passa senza che me ne accorga. Ormai, dopo tanti anni, mi sono abituata persino al freddo", ha confidato. Tanti gli ospiti sul palco che accompagneranno i telespettatori durante il loro ultimo cenone del 2023 con tanta buonaed esibizioni sul palco in Piazza De Ferrari a Genova. Il veglione divedrà la partecipazioni, tra gli altri, anche di tutti i ragazzi di Amici 23 per la prima volta; non era mai successo in passato. Lo scorso anno era stata data la ...

PIACENZA - Conto alla rovescia per la festa diin piazza Cavalli, che domenica 31 dicembre " con apertura dei varchi e accesso all'area ... per una notte di grandedal vivo con una ...... turisti e residenti, fino a, con un intero giorno di festeggiamenti in piazza, in Old Town Square, a partire dalle 14 del pomeriggio fino a sera, con Dj set e grande finale die ...Va avanti con i festeggiamenti anche Pordenone, come conferma il vicesindaco Parigi: in piazza XX settembre ci sarà il concerto del sassofonista Sir Waldo Weathers della James Brown band, senza fuochi ...PORDENONE/UDINE/TRIESTE - Feste, rappresentazioni e concerti riempiranno di suoni e colori la notte di San Silvestro, in tutti i luoghi della regione, per salutare un 2023 che ...