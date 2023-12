Capodanno in musica 2024 | stasera in tv con Federica Panicucci | anticipazioni | ospiti | scaletta

31 dicembre 2023 : Federica Panicucci presenta “CAPODANNO IN MUSICA”. Gli ospiti 31 dicembre 2023: in diretta su Canale 5 Federica Panicucci presenta “CAPODANNO IN MUSICA” Squadra che vince non si cambia: dopo il successo del ... (361magazine)

All that musical - concerti e mostre : Capodanno in città Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel lungo fine-settimana da sabato 30 dicembre al 1° gennaio. Fra gli appuntamenti ... (bergamonews)