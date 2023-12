Capodanno e videogiochi | la top 5 del nuovo anno nel mondo videoludico

Leggi su tuttotek

(Di domenica 31 dicembre 2023) Addio, 2023: per festeggiare ilabbiamo radunato i migliori San Silvestro deinella nostra ultima top 5 prima del 2024 Ineluttabile come il destino stesso, ilè alle porte ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare una top 5 ai festeggiamenti più significativi dei. Dopo la classifica di Natale, un piccolo “sequel” ve lo dovevamo; con i bagordi che farete stasera, però, abbiamo anche preferito non tirarla troppo per le lunghe. Non ci siamo nemmeno imposti chissà quali regole; semplicemente un solo gioco per serie (perché ce n’è una che avrebbe altrimenti dominato la classifica), e la rilevanza del 31 dicembre nell’evento, sia esso un punto della trama, un elemento di background o proprio il countdown di fine...