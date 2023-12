Capodanno | atollo di Kiritimati | in Oceania | primo a festeggiare il 2024

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tarawa, 31 dic. (Adnkronos) - E', nell'arcipelago di Kiribati, in, ilpaese al mondo ail. Alle 11 (in Italia) è infatti iniziato ilper l'che fa parte di un gruppo di isole che ha ben 3 fusi orari. A seguire, alle 12, il 2023 si concluderà in nuova Zelanda, poi nella costa orientale dell'Australia, alle 14. Alle 16 sarà la volta del Giappone e della Corea del Sud. India e Sri Lanka festeggeranno l'inizio del nuovo anno alle 19,30. Brasile e Argentina brinderanno dopo l'Italia, alle 4 del mattino, mentre la costa orientale degli Stati Uniti festeggeranno alle 6 di domani. Ultima a dire addio al 2023 è Baker Island, nell'Oceano Pacifico centrale, alle 13 del 2 gennaio.

L'ultimo posto al mondo in cui arriva ilè in assoluto Howland Island. Quando qui inizia ... L'isola Howland è undisabitato (2,3 km) situato nell'Oceano Pacifico poco a nord dell'...... del resto, ma a svelare come la famiglia trascorrerà ilè stata la figlia della romana, Sofia Caucci. Sulla sua pagina Instagram la ragazzina ha pubblicato una serie di foto da un...Tarawa, 31 dic. (Adnkronos) - E' Kiritimati, nell'arcipelago di Kiribati, in Oceania, il primo paese al mondo a festeggiare il Capodanno. Alle 11 (in Italia) è infatti iniziato il 2024 per l'atollo ch ...LEGGI ANCHE Esplorazione della fauna norvegese attraverso un safari avventuroso Trentino in inverno: non solo sci, le altre attività da fare all’aperto Le celebrazioni del Capodanno 2024 nel mondo K ...