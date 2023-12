Capodanno | atollo di Kiritimati il primo a festeggiare il 2024

E' Kiritimati, nell'arcipelago di Kiribati, in Oceania, il primo paese al mondo a festeggiare il. Alle 11 (in Italia) è infatti iniziato il 2024 per l'che fa parte di un gruppo di isole che ha ben 3 fusi orari. A seguire, alle 12, il 2023 si concluderà in nuova Zelanda, poi ...Il 2024 è iniziato a Kiritimati , nell'arcipelago di Kiribati, in Oceania , uncon settemila abitanti. Un giorno di festeggiamenti che si concluderanno a Baker Island, nell'Oceano Pacifico centrale.Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 18:00 verrà inaugurato a Rapallo viale Gianluca Vialli, in memoria del campione fuori e dentro il campo. Promotori dell’iniziativa i consiglieri Vittorio Pellerano e ...La due volte olimpionica ed ex campionessa del mondo di ciclismo Melissa Hoskins è morta dopo essere stata investita da un'auto nell'entroterra di Adelaide: della sua ...