Capodanno | atollo di Kiritimati il primo a festeggiare il 2024

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – E’, nell’arcipelago di Kiribati, in Oceania, ilpaese al mondo ail. Alle 11 (in Italia) è infatti iniziato ilper l’che fa parte di un gruppo di isole che ha ben 3 fusi orari. A seguire, alle 12, il 2023 si concluderà in nuova Zelanda, poi nella costa orientale dell’Australia, alle 14. Alle 16 sarà la volta del Giappone e della Corea del Sud. India e Sri Lanka festeggeranno l’inizio del nuovo anno alle 19,30. Brasile e Argentina brinderanno dopo l’Italia, alle 4 del mattino, mentre la costa orientale degli Stati Uniti festeggeranno alle 6 di domani. Ultima a dire addio al 2023 è Baker Island, nell’Oceano Pacifico centrale, alle 13 del 2 gennaio. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 18:00 verrà inaugurato a Rapallo viale Gianluca Vialli, in memoria del campione fuori e dentro il campo. Promotori dell'iniziativa i consiglieri Vittorio Pellerano e ...