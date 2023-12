Capodanno al ristorante per 8 | 4 milioni di italani Ma pesa il caro-vita

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Molte le famiglie che sono partite per le feste a cavallo del Natale, con in cima alle preferenze la montagna. Ma che siano rimasti in città o meno, gli italiani si preparano a spendere in media poco meno di 100 euro a testa per il. Dopo un cenone di Natale da 2,9 miliardi, a tenere banco sono infatti il Veglione di San Silvestro e il pranzo del primo di gennaio. Complice la fiammata dell’inflazione, salutare il 2023 con antipasto, primi, secondi, cotechino e lenticchie innaffiati dalle bollicine, magari al ritmo di musica, costerà 97,5 euro a persona, stima un sondaggio realizzato da Confesercenti-Ipsos. Nel dettaglio, saranno circa 8,4le persone che brinderanno al 2024 al, in discoteca o un altro pubblico esercizio. A conferma di come la notte più lunga dell’anno sia per tradizione anche quella che più ...