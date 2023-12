Capodanno | a Sydney è già il 2024 | lo spettacolo pirotecnico sul porto

(Di domenica 31 dicembre 2023)ha dato il benvenuto al nuovo anno con i tradizionali fuochi d'artificio. Nella città australiana, ilHarbour Bridge è stato il punto focale di un rinomatodi mezzanotte e di unodi luci visto ogni anno da circa 425 milioni di persone in tutto il mondo, secondo le autorità cittadine. Massiccio lo spiegamento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza mentre più di 1 milione di persone si sono riversate sul lungomare delper poter osservare al meglio lo. Già da domenica in molti si erano accampati nei migliori punti panoramici.

