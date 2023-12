Capodanno 2024 | le notizie dall’Italia e dal mondo in diretta | È già festa in Australia e in Giappone

Come per il Natale, anche per gli auguri di Capod anno si può inviare agli amici una cartolina elettronica da mandare via Email o tramite messaggi o ... ()

Anche Canale 5 propone ai suoi telespettatori un’occasione per aspettare la mezzanotte e dare il benvenuto al 2024 in compagnia, con Capodanno in ... (ascoltitv)

Sono stati comunicati gli ospiti del Capodanno di Rai1 a Crotone con Amadeus . L’ultimo giorno dell’anno, sia per Rai che per Mediaset, si festeggia ... (optimagazine)

Una festa lunga un giorno ma con uno sguardo rivolto all'intero. Roma Capodarte introduce un ... a cura di Achille Bonito Oliva (quest'ultima verrà accesa in prossimità di). Il progetto ...Grazie 2023,stiamo arrivando '. Un modo per celebrare ilma un'occasione anche per ribadire la sua opinione sulle critiche. Nel video, infatti, il giocatore del Milan ha inserito ...Il nuovo anno inizia con pioggia e vento, quando e dove pioverà: le previsioni meteo Come inizierà il nuovo anno Le previsioni meteo della… Leggi ...Sydney - A Sydney, autoproclamata "capitale mondiale del Capodanno", più di un milione di persone ha assistito agli spettacolari fuochi che illuminano la baia. Grande folla in ...