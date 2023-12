Capodanno 2024 | in viaggio 10 milioni di italiani | cenone più caro

Leggi su velvetmag

(Di domenica 31 dicembre 2023) Saranno 10,6gliinper il. Vale a dire un milione in più rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva prevista supera i 3,6 miliardi. Un risultato che sarebbe ancor più eccezionale se anche solo una parte dei molti indecisi fino all’ultimo momento – complice anche il picco influenzale in corso – alla fine si convincesse a partire. I dati emergono dal Focus dell’Osservatorio Turismo Confcommercio con Swg. Ben 4su 10 scelgono la montagna. Significativo anche l’incremento di coloro che scelgono l’estero. Saranno, dunque, oltre un milione in più rispetto allo scorso anno gliin, pronti a spendere intorno a 340 euro a testa. Sulle spese per festeggiare l’anno nuovo pesano gli ...