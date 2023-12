Capodanno 2024 | il pediatra | “Con i bimbi no a botti e ‘stelline’ | non esistono fuochi sicuri”

Frasi Capodanno 2024 - i messaggi e le immagini più belle e divertenti per augurare buon anno nuovo Frasi Capodanno 2024, tutti i messaggi e le immagini divertenti per augurare buon anno. Ebbene sì, il 2023 tra poche ore ci toccherà salutarlo per ... (ilcorrieredellacitta)

Capodanno 2024 - notte ideale per fare un figlio : parola di pediatra (Adnkronos) – La notte ideale per concepire un figlio in queste Feste tra 2023 e 2024? “E’ Capodanno”. E in questo 2023 le temperature ... ()

Capodanno 2024 - Rai 1 con Amadeus a Crotone per ‘L’anno che verrà’ (Adnkronos) – Un addio al 2023 e un saluto al 2024, fra musica e risate: è ‘L’anno che verrà’, la trasmissione di Capodanno che nella lunga notte ... (giornaledellumbria)

Capodanno 2024 - notte ideale per fare un figlio : parola di pediatra (Adnkronos) – La notte ideale per concepire un figlio in queste Feste tra 2023 e 2024? “E’ Capodanno”. E in questo 2023 le temperature ... (giornaledellumbria)