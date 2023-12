Capello sulla corsa Scudetto | “Juventus vicina | ma l’Inter resta ampiamente favorita”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Fabiosi è espresso, a La Gazzetta dello Sport,, dopo il pareggio dela Genova e la vittoria dellacontro la Roma: “Laha ottenuto una vittoria importante e ha accorciato le distanze, ma la mia ideala stessa.è la più forte e. Non penso ci sarà un testa a testa fino alla fine. Allegri è giusto che creda nello, è nel Dna della. Lotterà fino alla fine, ma con un’Inter così attrezzata non sarà facile. Contro il Genoa i nerazzurri hanno sofferto, ma anche laha pareggiato a Marassi”. SportFace.

