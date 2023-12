Capello | ‘Juve? L’Inter è talmente tanto avanti che non sarà un acquisto a colmare la differenza’

(Di domenica 31 dicembre 2023) "La Juve puntava molto su Pogba, dovrà tamponare questa perdita prendendo un giocatore in mezzo. Ma, per quello che ha costruito...

... in testa c'è l'Inter (bloccata a Genova, 1 - 1) tallonata a due punti dallacorsara (1 - 0 a ... Come finirà Il guruha una sua idea: " L'Inter fa corsa a se". LA CLASSIFICA Inter 45, ......accoglierebbero di buon grado un calciatore che è parte importante della storia della rivale. ... Nemmeno Liedholm eadulati come Mourinho, scrive The Athletic The Athletic fa un viaggio all'...