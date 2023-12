Capelli stressati e sfibrati | i rimedi naturali per ritrovare l’equilibrio

(Di domenica 31 dicembre 2023) A volte, basta il minimo inconveniente per ritrovarsi con, secchi, ruvidi al tatto. Colpa della disidratazione, ma anche dei danni meccanici e da calore provocati da phon, piastre e spazzole, che possono rendere la chioma opaca e molto secca. Per trattarli è fondamentale nutrirli in profondità, sfruttando il potere di ingredientibenefici. Per combattere lo stress della chioma, la chiave è affidarsi a prodotti ristrutturanti e con effetto botox, scegliendo tra conditioner, maschere e sieri che possano riparare idall’interno, specialmente se combinati con shampoo nutrienti. Tra i trattamenti più diffusi c’è, indubbiamente, la cheratina, ideale per prendersi cura ...

A volte, basta il minimo inconveniente per ritrovarsi con, secchi, ruvidi al tatto . Colpa della disidratazione, ma anche dei danni meccanici e da calore provocati da phon, piastre e spazzole, che possono rendere la chioma opaca e molto ...... Lo sapevate che far entrare in casa, dopo la mezzanotte, un uomo alto daiscuri, protegge ... se usati come decorazione, porteranno benone! CAPRICORNO: Un po' affannati easpetterete ...A volte, basta il minimo inconveniente per ritrovarsi con capelli stressati, secchi, ruvidi al tatto. Colpa della disidratazione, ma anche dei danni meccanici e da calore provocati da phon, piastre e ...L'attrattiva di capelli dal colore infuso di lucentezza sollecita il nostro lato più vanitoso. In fondo, chi non vorrebbe una chioma brillante Che i vostri capelli siano tinti oppure orgogliosamente ...