Caos migranti | situazione tutt’altro che risolta | allarme Piantedosi

Leggi su notizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) In una intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” è intervenuto il ministro dell’Interno, Matteo. Quest’ultimo si è soffermato a parlare dellarelativa allo sbarco deiUn 2023 che si sta per chiudere con alcuni obiettivi raggiunti dal governo. Anche se non tutti sono stati centrati. La conferma arriva direttamente da Matteoche, in una intervista al quotidiano “La Stampa“, ha spiegato cosa non sta funzionando del tutto. In primis larelativa ai. Sbarchi che, nonostante tutto, continuano a verificarsi nelle coste italiane e soprattutto a Lampedusa dove negli ultimi mesi laera a dir poco caotica. Il ministro dell’Interno, Matteo(Ansa Foto) Notizie.comAllo stesso ...