Camorra | Nicola Rullo | il boss del clan Contini | è stato arrestato in Spagna

(Di domenica 31 dicembre 2023)arredai carabinieri in, ad Alicante.di, di 53 anni, è ritenuto elemento di spicco del. Era in fuga da 3 mesi. L’arresto èeseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sotto il coordinamento della Dda di Napoli.era sfuggito all’ordine di carcerazione lo scorso settembre. Grazie agli spostamenti dei famigliari i militari sono riusciti a ricostruire e documentare la sua rete relazionale e le sue abitudini.individuato in un resort di Alicante. Ora dovrà scontare 4 ...

