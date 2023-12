Camorra | arrestato in Spagna il boss del clan Contini Nicola Rullo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ad Alicante, in, è statodai carabinieri ildi, di 53 anni, ritenuto elemento di spicco del. Era in fuga da tre mesi. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia e sotto il coordinamento della Dda di Napoli.era sfuggito all'ordine di carcerazione lo scorso settembre. (L'ARRESTO DI GABRIELE PESACANE)

