Cambiamenti climatici | 2023 ennesimo anno perso per l’Italia Legge quadro | consumo di suolo e piano di adattamento | il 2024 è già una rincorsa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023)è l’unico grande Paese europeo rimasto senza unasul clima, sempre da anni si aspetta un testo suldie l’approvazione delnazionale diai(che sarebbe dovuta avvenire entro il) con lo stanziamento delle risorse per attuarlo. Tra affermazioni e prese di posizione negazioniste sul cambiamento climatico, ci sono leggi, decreti attuativi, misure che non sono state adottate neppure nel. È così si allunga sempre più la lista di provvedimenti che ci si aspetta nel. Nel frattempo, però, gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più devastanti. Come raccontato dall’Osservatorio Città Clima di ...