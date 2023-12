Calendario Europei atletica Roma 2024 | orari giornalieri | programma qualificazioni e finali | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Glidileggera si disputeranno adal 6 al 12 giugno. Sarà la Capitale a ospitare la rassegna continentale, che tornerà in Italia ad addirittura 50 anni di distanza dall’ultima volta (proprio nella Città Eterna). Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico, dove tanti big si sfideranno a caccia delle medaglie in una manifestazione che precede di un mese e mezzo le attesissime Olimpiadi di Parigi. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista con tutte le sue stelle a cominciare da Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Leonardo Fabbri, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Antonella Palmisano, Massimo Stano e tanti altri, anche se bisognerà essere bravi a non raggiungere il picco della forma per questo appuntamento ma essere in crescendo in vista dei ...