Calendario America’s Cup 2024 | le date e il programma dal round robin alla finale Si parte con la Louis Vuitton Cup

(Di domenica 31 dicembre 2023) La prossima edizione dellaCup andrà in scena nel. La competizione sportiva più antica al mondo si svolgerà nelle acque di Barcellona (Spagna). Lache metterà in palio la Vecchia Brocca verrà disputata al meglio delle tredici regate (conquisterà il trofeo chi ne vincerà sette) tra Team New Zealand (detentore del titolo) e la compagine che si imporrà nella kermesse degli sfidanti (Luna Rossa, Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express). LaCup inizierà sabato 12 ottobre (giorno di festa nazionale in Spagna) con due regate. Poi altre due regate il 13 ottobre e la gara 5 il 16 ottobre, seguita ddella manifestazione femminile. Si riprenderà poi il 18 ottobre per un weekend di fuoco che incoronerà i nuovi Campioni. In caso di ...