Calciomercato Serie A | si riparte! Le date di gennaio 2024

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilè pronto a riprendere inA per il mese di. Ecco ledella sessione invernale per la stagione 2023-, con l’Inter che presumibilmente ufficializzerà subito alcuni movimenti. NUOVO ANNO E NUOVO MERCATO – Mancano ormai più poche ore che pochi giorni al via della sessione invernale diper laA 2023-. Le trattative si apriranno nella giornata di martedì, il 2, per poi concludersi mercoledì 31alle ore 20. Come di consueto, sarà poi possibile tesserare calciatori ancora svincolati mentre si potranno cedere giocatori all’estero dove il mercato è ancora aperto. Per l’Inter scontato che ilinvernale porti subito un ...

I contratti dei giocatori diA si fanno sempre più complessi e spesso è difficile ricordare tutte le postille presenti. Anche in quello di Paulo Dybala , firmato nell'estate del 2022, c'è una ...Il prossimo 6 gennaio , in concomitanza con la ripresa del campionato diA, il tecnico nerazzurro dovrebbe finalmente riabbracciare Lautaro Martinez , la cui assenza per il problema muscolare ...“Io sono un po’ scaramantico, nell’anno del centenario siamo andati in Serie B per la prima volta con il gol dell’argentino Adrian Ricchiuti. Una nazione a cui siamo grati e che ci ha dato i colori e ...Il futuro di Bonucci potrebbe essere a Genova, ma non alla Sampdoria: il Genoa pensa a prenderlo nel calciomercato di gennaio in caso di partenza di Dragusin I ...