Calciomercato Napoli | Samardzic e non solo | tutti i nomi per il centrocampo

(Di domenica 31 dicembre 2023) “Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi devo chiedere scusa ai napoletani per la nostra posizione in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto“. Con queste parole, dopo lo 0-0 contro il Monza, il presidente del, Aurelio De Larentiis ci ha messo la faccia. Il momento attraversato dagli azzurri non è dei migliori. L’entusiasmo dello scudetto è ormai svanito da tempo, la squadra ha già cambiato due allenatori per il dopo Spalletti e non sembra aver trovato la quadra. Il patron dei partenopei è stato chiaro: ilinterverrà con decisione sul mercato di gennaio.: sprint perIl primo nome sulla lista del, non è un segreto, è quello di Lazar ...