Calciomercato Napoli | i nomi in lizza per rinforzare la difesa

... mentre in basso c'è spazio per 'Pulisic, il salva Pioli' e per l'idea Emre Can per il. Su '... Le prime pagine -.itSu 'As' spazio alle parole di Rodrigo che dice 'tengo la Euro ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraLazar Samardzic potrebbe essere il grande colpo delinvernale del. Ceduto Elmas al Lipsia, per circa 25 milioni di euro, il club partenopeo ha bisogno di un sostituto del macedone in rosa, che possa dare un ricambio a Zielinski e ...Il serbo ieri in panchina: pronti 20 milioni. Il Tottenham apre al prestito del danese. Idea Tomiyasu in difesa ...CALCIOMERCATO - La Juventus, secondo Tuttosport, continua ad avere come obiettivo primario Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.